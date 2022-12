Bolsonaro dá autógrafos e combina pelada com apoiadores nos EUA

Bolsonaro disse ainda que deve passar o réveillon no imóvel em que está hospedado (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou e tirou fotos com apoiadores na manhã deste sábado (31), em Kissimmee, Orlando (EUA).

Bolsonaro conversou com cerca de 50 pessoas que o aguardavam em frente à casa onde está hospedado, de propriedade do ex-lutador de MMA José Aldo.

Durante a conversa, ele tirou fotos, autografou camisetas e prometeu participar de uma pelada com seus apoiadores nos próximos dias.

O presidente disse ainda que deve passar o réveillon no imóvel em que está hospedado e informou que não deve falar com a imprensa, por enquanto.

Bolsonaro chegou a Orlando na noite desta sexta (30).

Na chegada, ele só acenou para 30 apoiadores que o esperavam do lado de fora da casa e o receberam aos gritos de "mito".

Depois que o presidente entrou no imóvel, seguranças disseram que ele estava muito cansado e que deveria falar na manhã deste sábado (31).

Desde as primeiras horas do dia, apoiadores o esperavam em frente à casa, estimulados pela mensagem publicada às 8h no Twitter pelo presidente por conta da morte do papa Bento XVI.

