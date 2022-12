Ministros do governo Bolsonaro se despedem

Ministros usaram as redes sociais para agradecer presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Redes Sociais) No último dia do governo de Jair Bolsonaro (PL), os ministros do futuro ex-presidente foram às redes sociais para agradecer e se despedir.

Ministro Sachsida

Adolfo Sachsida, ministro de Minas e Energia , se antecipou e postou ainda ontem sua despedida. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Sachsida disse que assumir a pasta foi o "ponto mais alto" da sua carreira profissional e agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro pela oportunidade e "confiança".









"Agradeço a Deus pela oportunidade e ao presidente @jairbolsonaro pela confiança. Muito foi feito, mas ainda há muito por fazer. Nós voltaremos. Até breve!", escreveu Sachsida ao compartilhar o vídeo em seu Twitter.

Ele também compôs a equipe da Economia durante certo período. Entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2022, foi secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Em fevereiro de 2022, foi nomeado chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos da pasta.





Na manhã deste sábado (31/12), Sachsida também compartilhou uma foto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro, e disse que uma promessa de ano novo é que eles "retornarão".





"Ideias conservadoras, com viés liberal na economia, tradição que remonta Burke, mostrou sua força. Defesa da vida, liberdade, propriedade, amor a pátria e a fé em Deus são nortes seguros a serem seguidos. Um 2023 repleto de bênçãos e realizações. Promessa ano novo: nós voltaremos", escreveu na legenda.

Ministro Ciro Nogueira





Ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira , conhecido como 'ministro do Tic Tac', agradeceu aos apoiadores e também a oportunidade dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Ciro disse que fez o "melhor" e que tem "muito orgulho" de tudo que foi feito.





"Acho que fizemos muito. O futuro e a história vão avaliar o nosso trabalho e eu tenho certeza que saberá reconhecer o trabalho do nosso capitão, nosso presidente Bolsonaro", disse Ciro.





Ciro Nogueira agora retornará ao Congresso para cumprir o seu segundo mandato como senador, iniciado em fevereiro de 2019 e com previsão para terminar no início de 2027. Ele esteve à frente da Casa Civil desde agosto de 2021 até ontem, quando foi oficialmente exonerado.





"A partir de agora, retorno ao Senado Federal para seguir trabalhando intensamente na oposição contra todo o tipo de atraso que o novo governo venha tentar promover, mas nunca atuando contra o nosso país", escreveu Ciro em sua publicação de despedida do governo Bolsonaro.





Ministro Queiroga









"No último dia do ano, quero começar lembrando que demos nosso máximo para ampliar a cobertura vacinal contra a Poliomielite, doença que deixa sequelas tão graves. (...) Um dia, lá na Paraíba, eu disse: "Se for preciso, gastarei as solas dos sapatos, andando pelo Brasil para levar a mensagem da vacinação contra a Pólio". Essa foi uma das minhas principais missões no @minsaude", escreveu o ministro.





"Como um dos meus últimos pedidos como Ministro da Saúde, peço a vocês, pais, mães, avós e responsáveis que não deixem de vacinar nossas crianças, elas que são o futuro do nosso Brasil", completou.

Ministro Torres

Anderson Torres, que ficou quase dois anos à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, disse que foi uma "honra" comandar a pasta e fazer "parte de uma equipe tão eficiente e técnica".

Assim como Sachsida, Torres disse que "eles" retornarão para dar "continuidade" ao trabalho do governo Bolsonaro.

Ele assumiu o ministério em março de 2021.

"Foram quase 2 anos de muitas conquistas para o BR! Agradeço ao PR @jairbolsonaro a honra de estar à frente do @JusticaGovBR e fazer parte de uma equipe tão eficiente e técnica. Hoje, o BR está mais seguro, e voltaremos para dar continuidade a esse belo trabalho. #felizanonovo", escreveu em seu Twitter.

Novos ministros





Dentre alguns nomes está Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito e que também assumirá o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (PSB); Marina Silva (Rede-SP), no Ministério do Meio Ambiente; Simone Tebet (MDB-MS), no Ministério do Planejamento e Orçamento; e Fernando Haddad (PT) no Ministério da Fazenda.





Eles assumem o cargo a partir da posse de Lula, que ocorre amanhã (1º/1).