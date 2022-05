Adolfo Sachsida é o novo ministro de Minas e Energia

Adolfo Saschsida (foto: ANA RAYSSA/CB/D.A PRESS)

Em meio a mais um reajuste nos combustíveis anunciado pela Petrobras, que desagradou o presidente Jair Bolsonaro (PL) e que pode desencadear paralisações de caminhoneiros no país, o chefe do Executivo decide trocar o comando do Ministério de Minas e Energia (MME).

A mudança ocorre dois dias após a Petrobras anunciar reajuste de 8,87% no preço do diesel nas refinarias, de R$ 4,51 para R$ 4,91 o litro.

Ex-secretário de Política Econômica da Economia, Sachsida é servidor concursado do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) e integra a equipe econômica desde o início e é um dos poucos remanescentes ja que pasta vem sendo esvaziada. O novo ministro, inclusive, se aproximou de Bolsonaro antes mesmo de Paulo Guedes integrar a campanha eleitoral de 2018 e é visto como o mais bolsonarista dos economistas da Esplanada.

Nas redes sociais, Sachsida agradeceu a indicação de Bolsonaro para o comando do MME. “Agradeço ao Presidente @jairbolsonaro pela confiança, ao min Guedes pela apoio e ao min Bento pelo trabalho em prol do país. Com muito trabalho e dedicação espero estar a altura desse que é o maior desafio profissional de minha carreira. Com a graça de Deus vamos ajudar o Brasil”, escreveu.