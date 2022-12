Lula fecha lista dos 37 ministros para o novo governo; veja nomes

Lula confirmou nomes de 37 ministros de seu governo (foto: Reprodução/YouTube/Lula)

O presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (29/12) os nomes de mais 16 ministros e fechou a lista dos 37 do primeiro escalão do novo governo, com mandato entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2026. A cerimônia foi realizada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição em Brasília.



Por isso, 11 mulheres foram nomeadas, fazendo o terceiro mandato Lula ser o que mais tem ministras na história do Brasil. Outro destaque é a presença do Ministério dos Povos Indígenas, com a deputada federal Sônia Guajajara (PSol), do povo Guajajara/Tenetehara.

A diversidade partidária também foi cobrada do petista. Com isso, legendas do chamado centrão - MDB, PSD e União Brasil - vão compor pastas importantes do governo. Este último, ao qual está filiado o senador eleito Sergio Moro, opositor de Lula, será base do petista no Congresso. Um dos articuladores do União Brasil, o senador Davi Alcolumbre, líder do partido no Senado, esteve no evento do novo presidente.



Lula também anunciou os nomes dos líderes do governo na Câmara, Senado e Congresso Nacional: José Guimarães (PT-CE), Jaques Wagner (PT-BA) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Apesar de não divulgar os presidentes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, o petista antecipou que os dois bancos serão comandados por mulheres.

"Depois de muita conversa, muitos ajustes, terminamos de montar o primeiro escalão do governo. Não menos importante, a partir da posse a gente vai começar a discutir o segundo escalão, os cargos do governo federal em cada estado para que a gente possa dentro de pouco tempo estar tendo todas as informações para fazer a máquina funcionar porque o povo brasileiro não pode esperar", frisou Lula.