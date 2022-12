Carlos Lupi, presidente do PDT, confirma que será ministro da Previdência

O PDT apoiou Lula no segundo turno das eleições (foto: Reprodução/Youtube @Lula)

O presidente do PDT, Carlos Lupi, confirmou hoje (29/12), via redes sociais, que vai ser o ministro da Previdência no novo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Lupi e Lula passaram os últimos dias desta semana negociando a pasta que o partido teria no próximo governo. O pedetista afirmou estar “honrado” com o convite de Lula e que vai ajudar na “reconstrução do Brasil”.