PT vai vender 'kit lembrança' da posse de Lula em Brasília; veja preço

Cada kit custará R$ 100 e contém: camiseta, toalhas grande e pequena, copo, bandana e uma estrela (foto: Reprodução/PT) Além de acompanhar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 1º de janeiro e assistir diversos shows do Festival do Futuro — que promete ir até a madrugada do dia 2 — o público também poderá comprar um "kit lembrança" da cerimônia.





Cada kit custará R$ 100 e contém: camiseta, toalhas grande e pequena, copo, bandana e uma estrela. Ao todo, 10 mil kits estarão disponíveis para a venda na data.

Para a secretária nacional de Finanças e Planejamento do PT, Gleide Andrade, a ideia do kit é marcar o dia que "inaugura o terceiro mandato de Lula na Presidência da República".





"O PT preparou com muito carinho um kit que será vendido às pessoas que querem ter uma recordação desse evento, que simboliza o retorno da democracia no Brasil. Além disso, também é uma forma de ajudar coletivamente nas finanças do partido”, pontuou.