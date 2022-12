Mais de 10 mil agentes irão trabalhar na posse de Lula

Segurança da posse de Lula será reforçada (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press) Após quase 12 anos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta à Presidência da República. A posse do petista, amanhã, contará com a apresentação de 60 artistas e deve atrair mais de 40 mil pessoas à Esplanada dos Ministérios, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Para garantir a tranquilidade da festa, a segurança será reforçada. Mais de 10 mil agentes foram destacados para os eventos.









O protocolo foi elaborado em conjunto pelas Polícias Federal, Civil e Militar. O que preocupa as autoridades é a possibilidade de uma nova ação criminosa desencadeada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que contestam o resultado das eleições.





O Correio Braziliense apurou que estão escalados mais de nove mil militares, 300 policiais civis e 400 policiais rodoviários federais. O número se junta aos 1 mil anunciados pela Polícia Federal.





A PMDF realizará revistas pessoais na Esplanada e, eventualmente, em meio ao público. Por questões de segurança, será feito controle de acesso à Praça dos Três Poderes. A entrada poderá ser feita até as 12h30, ou até atingir o público de cerca de 30 mil pessoas, conforme avaliação das autoridades de segurança pública. Uma série de itens foi vetada.





A PRF informou, na coletiva de imprensa de ontem, que até esta sexta-feira haviam chegado 15 mil pessoas em caravanas ao Distrito Federal (DF). Ao todo, a expectativa é da vinda de 814 caravanas. Por esse motivo, a PRF tem feito análises com os serviços de inteligência no sentido de acompanhar o trajeto. Os números são considerados "voláteis" pela corporação, mas os servidores esperam que o movimento se intensifique hoje.





A instituição conta com "a força máxima do efetivo" para receber as pessoas que chegam por via terrestre e destinada às escoltas das delegações que estão em Brasília - para as quais destacou 40 equipes, que atuarão integradas à PMDF e à Força Nacional. Nessa área também está envolvido o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsável por fornecer as agendas das autoridades à Central de Escolta, localizada no prédio da PRF.





De acordo com o diretor de Operações da PRF, Djairlon Henrique Moura, há 51 delegações confirmadas para chegar a Brasília, mas o número pode "flutuar".





Na parte da infraestrutura, a instituição disponibilizou 230 motociclistas, 1.540 viaturas, sete aeronaves e três ambulâncias, sendo uma responsável pelo suporte às rodovias.





"Distribuímos o monitoramento em cinturões. Estamos em contato com o pessoal da transição que está recepcionando as caravanas. A expectativa é que comece a aumentar amanhã (hoje) o fluxo. Nos estados, orientamos todos os superintendentes, em várias reuniões, a reforçarem o policiamento. Estão monitorando desde o final das eleições os pontos em que houve bloqueios nas manifestações", explicou Moura.





O diretor-geral substituto da PRF, Marco Antônio Territo de Barros, afirmou que os policiais agirão de forma "enérgica" para controlar atos contra a posse.





Bolsonaristas

Dois grupos que chegaram a Brasília foram identificados como apoiadores de Bolsonaro. Eles vieram do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Territo de Barros frisou que esses manifestantes passaram por vistoria "minuciosa" e nada foi encontrado. A instituição tem feito o cadastro dos passageiros e dos transportes para facilitar a identificação e responsabilização caso ocorram manifestações violentas.





"Qualquer advento, podemos verificar o autor por meio do cadastro. A PRF fez a operação de identificação como manda o protocolo. Se tivessem sido encontradas irregularidades, teria sido barrado. Não foram encontrados armamentos ou irregularidades no veículo", esclareceu.





A PRF não tem os dados relativos à quantidade de manifestantes bolsonaristas que podem vir para a capital. E informou que cabe ao GDF definir definir em que local serão alojados. Até o fechamento desta edição, não havia uma decisão sobre o tema.





Até o momento, a convocação para as caravanas nos grupos bolsonaristas tem como destino final o Quartel-General do Exército.





Escalada de tensão

Só nas últimas duas semanas, a PM foi acionada seis vezes para averiguar suspeitas de bombas. Em dois dos casos, havia artefatos explosivos. A primeira, na véspera de Natal. O empresário George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos, colocou uma bomba no eixo de um caminhão-tanque abastecido com 63 mil litros de querosene de aviação, na Estrada Parque Aeroporto (Epar).





Em depoimento, George Washington confessou que queria chamar atenção para o movimento promovido pelos bolsonaristas. Ele está preso na Papuda. No dia seguinte, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) detonaram um artefato explosivo de 40kg em uma área de mata do Gama - agentes investigam se os dois casos têm relação.





Já nos últimos três dias, foram três alarmes falsos: um ontem, em que uma caixa vazia foi encontrada próxima a uma lixeira nas cercanias do Supremo Tribunal Federal (STF); outra na quinta-feira, quando um homem abandonou uma mala próxima ao Edifício ParkCenter, na 302 do Sudoeste; e mais uma na terça-feira, por causa de uma mochila deixada perto de um hotel no Setor Hoteleiro Norte.





Os casos se juntam ao vandalismo promovido por extremistas bolsonaristas no dia 12, data da diplomação de Lula. Ônibus e carros foram queimados e houve depredação de edifícios. Até o momento, quatro pessoas foram presas em uma operação da PF e da PCDF. Outros sete envolvidos estão foragidos.





Veja o que será vedado no dia da posse na Esplanada