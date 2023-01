Google atualiza cargo de Jair Bolsonaro: ''ex-presidente do Brasil'

Bolsonaro não irá passar a faixa de presidente para Lula e já está nos EUA (foto: Reprodução/Redes Sociais) Jair Bolsonaro (PL) ainda não deixou de ser o presidente da República, na teoria. No entanto, o Google, o maior site de buscas do mundo, atualizou neste domingo (1°/1), o cargo do militar para "ex-presidente do Brasil".









Até a última atualização desta matéria, Bolsonaro, no entanto, ainda não havia atualizado a biografia a descrição de suas contas nas redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter), nas quais ainda se identifica como presidente da República.

Lula toma posse pela terceira vez neste domingo (1º/1). A cerimônia está prevista para as 15h, quando começa a sessão solene de posse no Congresso Nacional. Apenas após o rito Bolsonaro poderá ser considerado ex-presidente do Brasil.