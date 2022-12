Posse de Lula: confira horários dos eventos do cerimonial e dos shows

O ensaio para a cerimônia de posse aconteceu nessa sexta-feira (30/12) (foto: EVARISTO SA / AFP)

A posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acontece neste domingo (1º/1), em Brasília. A cerimônia oficial terá início por volta das 13h45. Antes disso, o evento contará com os shows de abertura do 'Festival do Futuro'. O festival de música está marcado para as 10h, com um cortejo popular. Na sequência, acontece o espetáculo "Brasília, Capital de Todos os Ritmos", em um dos palcos montados na Esplanada dos Ministérios.

Os shows serão paralisados às 13h, para que as pessoas possam acompanhar o cerimonial oficial da posse de Lula. A solenidade deve começar às 13h45, com a chegada de autoridades convidadas, chefes de Estado e de governo.





Lula e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), devem chegar à Catedral de Brasília por volta das 14h30 e começar o desfile presidencial até o Congresso Nacional.





Veja os horários dos eventos da cerimônia de posse de Lula:





13h45 - Chegada de convidados, chefes de Estado e de governo ao Congresso;

14h20 - Chegada do presidente eleito e vice-presidente à Catedral de Brasília;

14h30 - Desfile do cortejo presidencial em carro, da Catedral de Brasília ao Congresso Nacional. O percurso deve durar 10 minutos;

14h40 - Recepção de Lula e Alckmin no Congresso pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado;

15h - Abertura da sessão solene de posse de Lula.

15h50 - Deslocamento do presidente e do vice para a Sala de Audiências da Presidência do Senado

16h05: Saída do presidente da sala de audiências e início da cerimônia externa de honras militares

16h20: Saída do presidente e do vice para o Palácio do Planalto Ver galeria . 37 Fotos Imagens de 1° de janeiro de 2003, data da primeira posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República (foto: JOSE VARELLA/CB PRESS BRASILIA-01/01/2003 - RICARDO BORBA/CB PRESS BRASILIA 01/01/03 - JEFFERSON RUDY/CB PRESS BRASILIA 01/01/03 - DANIEL MADSEN/CB PRESS BRASILIA 01/01/03 RONALDO DE OLIVEIRA/CB PRESS BRASILIA 01/01/03 - 1/1/2003 (Agência Brasil) )



Festival do Futuro

Após o encerramento do cerimonial oficial de posse, os shows do Festival do Futuro serão retomados a partir das 18h30. O evento é organizado pela primeira-dama Janja.





Os shows vão acontecer de forma alternada nos palcos Gal Costa e Elza Soares, montados na Esplanada dos Ministérios. O evento contará com transmissão ao vivo nos canais do PT e do presidente Lula, no YouTube.





Confira o horário de cada apresentação do Festival do Futuro:





10h - Cortejo De Manifestações Populares

11h (Palco Elza Soares) - Show "Brasília de Todos os Ritmos"

12h30 (Palco Gal Costa) - Show Kleber Lucas Convida: Clóvis Pinho, Leonardo Gonçalves, Mn Mc e Sarah Renata

15h50 (Palco Gal Costa) - Show Juliano Maderada e Banda

18h30 (Palco Elza Soares) - Show "Futuro Ancestral". Participações: Drik Barbosa, Marissol Mwab, Ellen Oléria, Fioti, Gog, Rael, Rappin Hood e Salgadinho

19h40 (Palco Gal Costa) - Show "Outra Vez Cantar". Participações: Alessandra Leão, Chico César e Geraldo Azevedo, Fernanda Takai, Francisco El Hombre E Luê, Flor Gil, Johnny Hooker, Lirinha, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Paulo Miklos, Tulipa Ruiz e Thalma De Freitas

20h55 (Palco Elza Soares) - Show "Amanhã Vai Ser Outro Dia". Participações: Aline Calixto, Fernanda Abreu, Jards Macalé, Maria Rita, Martinho Da Vila, Paula Lima, Leoni, Renegado, Rogeria Holtz, Teresa Cristina, Romero Ferro, Zélia Duncan e Delacruz

22h50 (Palco Gal Costa) - Show Baianasystem convida: Margareth Menezes

00h10 (Palco Gal Costa) - Show Gaby Amarantos Convida: Aíla, Kâe Guajajara e Jaloo 01h10 (Palco Elza Soares) - Show Duda Beat Convida: Almerio, Doralyce, Luedji Luna e Zé Ibarra

02h10 (Palco Gal Costa) - Show Pabllo Vittar Convida: Lukinhas e Urias

03h10 (Palco Elza Soares) - Valesca Popozuda Convida: Mc Marks e Mc Rahell Ver galeria . 22 Fotos Imagens de 1/1/2007, data da segunda posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República (foto: AFP PHOTO EVARISTO SA - Gustavo Moreno/Especial para o CB- 01/01/2007 - Laycer Thomas/Agencia Camara - 01/01/2007 - Iano Andrade/CB - AFP PHOTO/ANTONIO SCORZA )