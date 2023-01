Posse de Lula: solenidade tem homenagens a Pelé e a Bento XVI

Bento XVI, por sua vez, tinha 95 anos. Ele se afastou do papado em 2013. Ratzinger conviveu com problemas de saúde nos últimos anos. As debilidades avançaram dias antes da morte.



Acompanhe ao vivo a posse de Lula. Às 15h04, Lula leu o compromisso constitucional, em que promete seguir à risca os dispositivos presentes na Constituição Federal. Um minuto depois, Alckmin jurou o mesmo texto.

Posse de Lula (esq.) teve homenagem a Pelé (dir.) (foto: JOEDSON ALVES / AFP)

A solenidade para dar posse a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente do Brasil, neste domingo (1°/1), no Congresso Nacional, em Brasília (DF), começou com uma homenagem a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Legislativo brasileiro, pediu um minuto de silêncio em memória ao Rei do Futebol, que morreu na quinta-feira (29/12). O papa emérito Bento XVI, nascido Joseph Ratzinger, também foi lembrado.A saúde de Pelé estava debilitada desde 2021, quando foi diagnosticado com câncer de cólon. Ele morreu em decorrência de uma infecção respiratória. O ex-jogador, tricampeão do mundo pela Seleção Brasileira, tinha 82 anos.