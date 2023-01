Bonner imita Galvão na transmissão da posse de Lula: 'Acabou!'

William Bonner imitou Galvão Bueno em transmissão de posse (foto: Reprodução/Globo) O jornalista William Bonner imitou o ex-locutor esportivo Galvão Bueno em um dos momentos da transmissão da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (1º/1).

William Bonner confirmado que o governo Bolsonaro acabou meu pai lenda mesmo#LulaPresidente#PosseDoLula pic.twitter.com/4MRGAw7PHe %u2014 @VGR20 (@VGR204) January 1, 2023









Posse de Lula





Eleito com mais de 60 milhões de votos no segundo turno, Lula vai ser empossado neste domingo (1º/1), no Congresso Nacional, como o 39º Presidente da República. Ele vai suceder Jair Bolsonaro, eleito em 2018 com o discurso de homem simples, antipetista e anticorrupção.