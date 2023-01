Eduardo Leite agradece namorado em posse e rebate comentário homofóbico

Eduardo Leite renunciou o governo do Rio Grande do Sul para tentar se candidatar à Presidência, mas voltou a se candidatar ao cargo de governador (foto: Silvio Avila/AFP)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), agradeceu seu namorado em seu discurso de posse, neste domingo (1º/1). Leite, que foi alvo de diversos ataques homofóbicos, inclusive durante a campanha eleitoral, disse que o RS "não tem uma primeira-dama, mas tem alguém que é de verdade".









"Muito obrigado Thalis por me acompanhar nessa jornada, por entender, compreender. O Rio Grande do Sul não tem um primeira-dama, mas tem alguém que é de verdade, podem ter certeza!", disse o governador.

%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Eduardo Leite (PSDB) agradece ao seu companheiro Thalis Bolzan, durante discurso em sua posse:



"O Rio Grande do Sul não tem um primeira-dama, mas tem uma pessoa de verdade!", em referência aos ataques homofóbicos sofridos durante a campanha.pic.twitter.com/3p5Sxi3Wpi %u2014 Central da Política (@centralpolitcs) January 1, 2023





A cerimônia de Eduardo Leite aconteceu nesta manhã, na Assembleia Legislativa do estado, em Porto Alegre.





Trajetória de política de Eduardo Leite

Leite volta a governar o estado do Sul após divergências em sua trajetória política. Leite desistiu do cargo de governador diante da possibilidade de concorrer à Presidência da República. Contudo, não chegou a ter a sua candidatura lançada pelo PSDB e voltou a se candidatar ao cargo de governador.





Durante a corrida presidencial, Leite não declarou voto, nem no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nem no presidente Jair Bolsonaro (PL). Para ele, declarar o seu voto poderia influenciar a política estadual do Rio Grande do Sul.