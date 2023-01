Posse de Lula: filho do presidente utiliza 'gravata da sorte' do pai

Luís Cláudio (dir.) já está no Congresso Nacional para acompanhar primeira etapa da solenidade de posse (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Luis Cláudio da Silva, um dos filhos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), resolveu utilizar a "gravata da sorte" do pai para acompanhar a cerimônia que vai empossar Lula como presidente do Brasil, neste domingo (1°/1). Nas redes sociais, Luís Cláudio postou fotos vestindo o adereço, que tem tons de verde e amarelo.

A gravata, considerada especial pelo presidente eleito, foi utilizada por Lula em momentos-chave da carreira. Neste ano, ele a vestiu no primeiro debate do segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL), promovido por um pool liderado pela TV Bandeirantes. Recorreu a ela, também, em um dos eventos que participou durante a COP 27, no Egito.

LEIA: Posse de Lula: público reclama da estrutura e alguns deixam a Esplanada

A gravata foi vista, ainda, na posse de Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Em 2017, Lula também utilizou a gravata durante um depoimento dado ao então juiz Sergio Moro, por ocasião da Operação Lava-Jato.