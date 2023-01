Eduardo Bolsonaro para Monark: 'Covarde'

Eduardo Bolsonaro disparou contra Monark nas redes sociais (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press - Reprodução/Redes Sociais) O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chamou Monark de 'covarde', após o youtuber recuperar uma fala de Jair Bolsonaro (PL) em que o ex-presidente dizia que, se falhasse durante o mandato, o Partido dos Trabalhadores voltaria ao poder.







"Que covarde. Tirando o corpo fora - mas não é surpreendente. (...) Lembro do pessoal da sua laia nos ironizando, zuando quando alertávamos para a volta do PT. Tá aí. (...) Parabéns por ficar em cima do muro, espero que agora esteja enxergando mais longe", escreveu Eduardo Bolsonaro.

Posse de Lula