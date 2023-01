Bolsonaro ignora posse de Lula e anuncia redução na tarifa de energia

Governo Bolsonaro encerrou no dia 31 de dezembro de 2022 (foto: Reprodução/Redes Sociais) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continua ignorando o fim do seu mandato (2019 - 2022) pelas redes sociais. Na manhã desta terça-feira (3/1), o antecessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou diversos números de seu governo como se ainda fosse Presidente da República.









"O governo Jair Bolsonaro anuncia redução de 38,9% na tarifa de Itaipu para 2023; No final de 2022, O Ministério de Minas e Energia anunciou a tarifa de Itaipu para 2023: US$ 12,67/kW. (...) O valor representa redução de 38,9% em relação a 2022 (US$ 20,75/kW) e de 43,9% em comparação com o valor de 2019 (US$ 22,60/kW), pago pelos consumidores desde 2009", escreveu Bolsonaro em seu Twitter.

- O valor representa redução de 38,9% em relação a 2022 (US$ 20,75/kW) e de 43,9% em comparação com o valor de 2019 (US$ 22,60/kW), pago pelos consumidores desde 2009. %u2014 Jair M. Bolsonaro 2%uFE0F%u20E32%uFE0F%u20E3 (@jairbolsonaro) January 3, 2023





Em seguida, ele ainda escreve sobre uma "atual gestão", a qual não pertence mais.





"As reduções representam uma redução de mais de R$ 9 bilhões na conta paga pelos consumidores da energia gerada pela usina e destacam o compromisso da atual gestão em garantir aos consumidores brasileiros energia limpa, segura e barata", disse.

- Além disso, a nova tarifa reflete a redução do serviço da dívida da usina e do Custo Unitário dos Serviços de Eletricidade (Cuse). Em 2019, a dívida de Itaipu era de US$ 2,07 bilhões. Em 2023, cairá para US$ 277,3 milhões. %u2014 Jair M. Bolsonaro 2%uFE0F%u20E32%uFE0F%u20E3 (@jairbolsonaro) January 3, 2023







Nos comentários da publicação, usuários questionavam as publicações do ex-presidente.