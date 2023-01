Ex-ministra de Bolsonaro deixa o PL após ser vista abraçando Lula

Flávia Arruda comunicou sua saída do PL ontem (2/1) (foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados ) A ex-ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República do governo Jair Bolsonaro (PL) pediu desfiliação do Partido Liberal, sigla do ex-presidente. De acordo com a deputada federal, ela optou por deixar a legenda após "considerar os fatos" da última eleição e os seus "ideais democráticos". O comunicado foi feito nessa segunda-feira (2/1).





A parlamentar ainda ressaltou que tem o sentimento de "dever cumprido" em seu mandato e no ministério que ocupou. "Entrego um partido com a maior bancada do DF, lideranças fortes e motivadas".





No dia da posse de Lula (PT), Flávia Arruda estava presente na cerimônia do presidente. Durante o evento, foi registrado um abraço entre ela e o petista. O PL já declarou que será oposição ao governo Lula.

O abraço e a conversa ao pé de ouvido de uma ex-ministra de Bolsonaro - Flávia Arruda - com Lula, na posse no Congresso. pic.twitter.com/HVrZM2CFnh %u2014 Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) January 2, 2023

Tentativa no Senado





A deputada federal tentou garantir uma vaga no Senado pelo Distrito Federal (DF), mas acabou perdendo para a também ex-ministra de Bolsonaro, Damares Alves (Republicanos-DF).





Embora Flávia aparecesse em primeiro lugar em diversas pesquisas de intenção de votos, a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares obteve 45,25% dos votos (714.562 votos), de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Já Flávia Arruda ficou em segundo lugar com 27,21% dos votos (429.676 votos).