Fotógrafo de Lula posta foto com ''John Wick'' após comparação

Ricardo Stuckert publicou foto ao lado de Keanu Reeves, ator da franquia de filmes John Wick e Matrix (foto: Reprodução/Ricardo Stuckert)

Após ser comparado com o personagem cinematográfico 'John Wick', da franquia de filmes de mesmo nome, interpretado pelo ator Keanu Reeves, o fotógrafo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ricardo Stuckert, postou uma foto ao lado do ator.