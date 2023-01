'RepresentaCÃO': cadela na posse de Lula conquista fãs animais

Resistência, cadela adotada por Lula e Janja, acompanhou os donos na subida da rampa do Palácio do Planalto (foto: Reprodução) A subida na rampa do Palácio do Planalto pelo presidente Lula (PT) quebrou alguns protocolos. Ao lado da primeira-dama, Janja, e do seu vice, Geraldo Alckmin, que estava acompanhado por sua esposa, Lu Alckmin, o petista subiu de mãos dadas com pessoas que representam a diversidade do Brasil. Mas quem conquistou a “AUdiência” foi a cadela Resistência, guiada pela primeira-dama.













Representatividade pic.twitter.com/aoFSPLqwft %u2014 Arthur (@arthur_santana) 2 de janeiro de 2023



Nas redes sociais, um vídeo mostra a reação de dois cachorros vibrando quando Resistência deu o ar da graça. Eles pulam e latem em direção à TV.

Resistência 'ganhou os humanos'

Mas não foram só os cachorros que entraram em alvoroço quando a cadela Resistência participou da posse. Ela roubou a cena e conquistou comentários de vários internautas, entre eles, o ator e comediante, Paulo Vieira: “A vira-lata de rua que ascendeu à primeira dog.”









Já recebi uma lambida de Resistência, a vira-lata de rua que ascendeu à primeira dog %u2014 PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) 1 de janeiro de 2023

O primeiro animal de estimação a subir uma rampa com presidente eleito no dia da posse na história do Brasil é uma vira-lata estopinha preta chamada Resistência representando os animais domésticos do país. Os animais, acima de qualquer divergência política, precisam de TODOS nós! pic.twitter.com/z3JWd3RMsL %u2014 Casa do Vira-lata (@casadoviralata) 1 de janeiro de 2023

Botou cachorro no meio já me quebra. Ainda mais quando vem das ruas para morar no palácio. Vai Resistência, mostra que o vira-lata é antes de tudo, um forte. Resistência acima de tudo!%u2764%uFE0F%uD83D%uDC36 pic.twitter.com/EhEeFlMTjL %u2014 Laercio Cubas Jr (@CokeAndRum) 1 de janeiro de 2023

A serenidade de quem pode dormir até mais tarde pois sabe que a Ministra Resistência está tomando conta de todes pic.twitter.com/dJYlSma74t %u2014 Weuler mas pode me chamar de Weuler (@weulermesmo) 2 de janeiro de 2023

“Resistência dormindo com a sensação de seu dever cívico cumprido”, disse o ator Marcelo Médici. Confira as principais postagens sobre a cadela:

Protagonismo animal

Resistência não foi o único pet a ter a atenção na posse de Lula. Uma das tradições da cerimônia foi quebrada para proteger os cachorros.





Janja, responsável pelos preparativos de comemoração da posse, decidiu que os 21 tiros de canhão, tradição nas posses presidenciais, deveriam ser substituídos para evitar danos a autistas sensíveis a barulhos e, também, a animais de estimação. Também foi decidido que caso houvesse queima de fogos de artifício, os artefatos não poderiam emitir ruídos.





"Achamos a demanda importante e tem uma outra do GT [Grupo de transição] de Meio Ambiente que trata de animais para atentar para a produção de ruídos. Vamos conversar com o cerimonial do Senado e ver essa questão", afirmou a primeira-dama, dias antes da posse.