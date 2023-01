Posse de Lula: Adnet imita Galvão narrando a subida pela rampa do Planalto

Momento em que o presidente Lula sobe a rampa do Planalto acompanhado de representantes do povo (foto: Sergio Lima / AFP)

O ator e humorista Marcelo Adnet fez vídeos brincando com um dos momentos da posse do presidente Lula (PT), neste domingo (1°/1), em Brasília. Adnet imitou o narrador Galvão Bueno e começou a descrever a subida pela rampa do Palácio do Planalto e a entrega da faixa presidencial.





“Bem amigos de todo o Brasil, vamos acompanhando a subida da rampa, diretamente de Brasília”, começa a narração. Em seguida, o humorista comenta que Lula está acompanhado da primeira-dama, Janja, e da cadela Resistência.



A narração continua, e Adnet elenca todas as pessoas que subiram a rampa com o presidente. Ele brinca que a cadela poderia ser o General Heleno disfarçado, pronto para dar um golpe.

O humorista usa bordões conhecidos na voz de Galvão Bueno. “Olha aí, deixaram o homem chegar de novo”, diz, quando Lula já está no alto da rampa. “E agora, quem vai passar a faixa para Luiz Inácio Lula da Silva?”, pergunta.

Na continuação do vídeo, Adnet narra o momento como se fosse uma jogada de futebol ao dizer que a faixa passa de mão em mão. O humorista ainda provoca o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao dizer que ele “arregou” e “fugiu” para os Estados Unidos para não ter que passar a faixa presidencial ao sucessor: “O povo brasileiro é que vai fazer a entrega”.





No momento em que Aline Sousa, catadora, coloca a faixa em Lula, Adnet resgata tipos de narrações que Galvão fazia nas corridas de Fórmula 1. “Luiz, Luiz, Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil. É presidente do Brasil”.





O humorista ainda faz piada sobre a ameaça de golpe para Lula não assumir.