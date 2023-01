Lula chora em discurso ao lembrar de catador: 'Me ajuda'

Lula chorou ao falar do seu compromisso com o combate à fome (foto: Evaristo Sa/AFP) Ao receber a faixa presidencial e discursar a apoiadores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se emocionou ao citar as pessoas que enfrentam a fome no país. Ao citar a desigualdade no país e relembrar das pessoas que precisam catar alimentos no lixo para sobreviver, chorou na frente do público, no parlatório do Palácio do Planalto.









Leia também: Macron sobre posse de Lula: 'Ordem e Progresso: Brasil honra seu lema' Com o Brasil de volta ao Mapa da Fome da ONU (Organização das Nações Unidas), cenário em que 33 milhões de brasileiros sofrem com essa situação, o combate ao problema se tornou um dos pilares da campanha eleitoral de Lula.





Durante o discurso, Lula enfatizou que o problema havia sido superado na gestão dos governos do Partido dos Trabalhadores.





"O Brasil voltou a ser um dos países mais desiguais do mundo. Há muito tempo não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimentos para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola vivendo plenamente a infância a que têm direito. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos: 'Por favor, me ajuda!'", disse Lula ao se emocionar e chorar.

Posse de Lula





Eleito com mais de 60 milhões de votos no segundo turno, Lula foi empossado como o 39º Presidente da República . Após 12 anos, o petista, aos 77 anos, retorna ao Palácio do Planalto para seu terceiro mandato não consecutivo.





Lula assume o posto máximo do país trazendo novamente o PT à frente do Executivo Federal. Ele vai suceder Jair Bolsonaro, eleito em 2018 com o discurso de homem simples, antipetista e anticorrupção.

