Macron sobre posse de Lula: 'Ordem e Progresso: Brasil honra seu lema'

'Democracia para sempre': leia a íntegra do discurso de posse de Lula

O presidente da França, Emmanuel Macron, parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por sua posse para o terceiro mandato à Presidência da República, neste domingo (1°/1).Macron escreveu uma mensagem em francês e outra em português, destacando que o Brasil honra seu lema de "Ordem e Progresso" com a posse do petista, a quem chamou de amigo.

“Ordem e Progresso: o Brasil honra seu lema.Parabéns, caro presidente, caro amigo Lula, por sua posse. Estamos juntos!”, afirmou.

Em outubro do ano passado, o presidente francês publicou um vídeo com a conversa que teve com Lula após o petista ser eleito para o terceiro mandato na Presidência da República.