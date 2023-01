Lula promete foco em 'futuro luminoso' e não em 'passado de divisão'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu, neste domingo (1°/1), que vai governar para todos os brasileiros. No Palácio do Planalto, após ser empossado em solenidade por representantes do Congresso Nacional, Lula falou à população e prometeu foco no que chamou de "luminoso futuro". Segundo ele, não cabe, neste momento, se apegar a questões do passado.

"Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para nosso luminoso futuro em comum, e não para o retrovisor de um passado de divisão e intolerância", prometeu.

Ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), Lula afirmou que "alegria" e "esperança" também "tomaram posse" neste domingo.

"A ninguém interessa um país em permanente pé de guerra ou uma família vivendo em desarmonia. É hora de reatarmos os laços com amigos e familiares, rompidos pelo discurso de ódio e pela disseminação de tantas mentiras".



Mais cedo, no Congresso, ao criticar o antecessor, Jair Bolsonaro (PL), Lula disse ter enfrentado adversários "inspirados no fascismo" na eleição do ano passado. No Planalto, porém, adotou tom um pouco diferente.



"Chega de ódio, fake news, armas e bombas. Nosso povo quer paz para trabalhar, estudar, cuidar da família e ser feliz. A disputa eleitoral acabou. Repito o que disse em meu pronunciamento após a vitória de 30 de outubro, sobre a necessidade de unir o país. Não existem dois Brasis. Somos um único país, um único povo e uma grande nação", pediu.





Lula percorreu as ruas de Brasília em carro aberto; Janja (esq.), a primeira dama, o acompanhou (foto: CARL DE SOUZA / AFP)

"Somos todos brasileiros e compartilhamos uma mesma virtude: não desistimos nunca. Ainda que nos arranquem todas as flores, uma por uma, pétala por pétala, sabemos que é sempre tempo de replantio e que a primavera há de chegar. E a primavera já chegou", completou.

Emoção marca discurso



Lula precisou interromper algumas vezes o discurso para se recompor após momentos de voz embargada. Ele relembrou os dias que ficou preso na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba (PR), entre 2018 e 2019, para agradecer aos cidadãos que viajaram rumo à capital federal para assistir à posse.



"É uma forma de lembrar e retribuir o carinho e a força que recebia todos os dias do povo brasileiro, representado pela Vigília Lula Livre, em um dos momentos mais difíceis da minha vida".