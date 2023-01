'Democracia para sempre': leia a íntegra do discurso de posse de Lula

No plenário do Congresso, Lula fez o primeiro discurso após ser empossado presidente do Brasil pela terceira vez (foto: MAURO PIMENTEL / AFP - 1/1/23)

Leia todo o discurso de Lula no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez, neste domingo (1°/1), no Congresso Nacional, em Brasília (DF), o primeiro discurso como chefe do poder Executivo Federal. Após ser empossado no cargo, Lula falou por aproximadamente 30 minutos e tratou de tópicos como a necessidade de "recompor orçamentos" de áreas como saúde e educação, além de ter feito uma defesa ao regime democrático."Ao ódio, responderemos com amor. À mentira, com a verdade. Ao terror e à violência, responderemos com a Lei e suas mais duras consequências. Sob os ventos da redemocratização, dizíamos: ditadura nunca mais! Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer: democracia para sempre!", destacou o petista, em trecho da fala.Com Lula, estava o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que também tomou posse. A cerimônia foi conduzida pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) , presidente do Congresso."Desorganizaram a governança da economia, dos financiamentos públicos, do apoio às empresas, aos empreendedores e ao comércio externo. Dilapidaram as estatais e os bancos públicos; entregaram o patrimônio nacional. Os recursos do país foram rapinados para saciar a cupidez dos rentistas e de acionistas privados das empresas públicas", protestou, em tom crítico ao antecessor Jair Bolsonaro (PL).