Pacheco sobre Lula e Alckmin: 'Experientes, capazes e habilidosos'

Pacheco elogia competência de Lula e Alckmin em posse presidencial (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados ) Na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), destacou a competência dos políticos para comandar o Brasil.













Leia também: Lula critica Bolsonaro por 'genocídio' na COVID: 'Não deve ficar impune' "Hoje, quando a atenção e os olhares de todos os brasileiros e brasileiras voltam-se novamente para este Congresso Nacional, para acompanhar o compromisso, o juramento e a posse de Luiz Inácio Lula da Silva como 39º Presidente da República Federativa do Brasil, e de Geraldo Alckmin como seu vice-presidente, há um sentimento de renovada confiança, por estarmos diante de dois homens públicos, experientes, capazes e habilidosos", disse Pacheco.

Governos Lula

O presidente do Senado ainda destacou a experiência de oito anos de mandato de Lula como presidente da república (2003-2010).



Para ele, os governos de Lula foram marcados pela inclusão social, pelo crescimento econômico e pelo respeito às instituições.





Pacheco acredita que a união Lula-Alckmin demonstra que o interesse do país está "além de questões partidárias".









Leia mais: Lula em discurso de posse: 'Assumo o compromisso de reconstruir o país' "O início de um novo governo é momento de renovação da esperança. Da esperança de um país mais inclusivo, seguro, democrático e justo. Como todo novo começo, o Brasil ganha fôlego e se enche de expectativas próprias de quem foi agraciado com uma outra chance. Uma chance de fazer mais, uma chance de fazer melhor", pontuou Pacheco.

Eleição histórica





Rodrigo Pacheco também disse que acredita que foi a campanha eleitoral mais histórica desde o processo de redemocratização do país, e destacou a luta em prol da democracia, referência às fake news e os ataques ao sistema eleitoral brasileiro.





"As instituições foram capazes de garantir a vontade da soberania popular", disse.

Posse de Lula

Eleito com mais de 60 milhões de votos no segundo turno, Lula foi empossado como o 39º Presidente da República. Após 12 anos, o petista, aos 77 anos, retorna ao Palácio do Planalto para seu terceiro mandato não consecutivo.





Lula assume o posto máximo do país trazendo novamente o PT à frente do Executivo Federal. Ele vai suceder Jair Bolsonaro, eleito em 2018 com o discurso de homem simples, antipetista e anticorrupção.

Lula promete aos brasileiros governo de um único mandato e de restaurar a democracia do país, com o lema 'união e construção'.