Lula revoga decretos de ampliação de acesso às armas de fogo

Cumprindo uma de suas promessas de campanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revogou os decretos que ampliam o acesso às armas de fogo. Os decretos foram editados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como uma de suas promessas da campanha eleitoral de 2018, com o objetivo de desburocratizar o acesso a armas e munições no país.





Leia também: Posse: Lula fala em 'barbárie' e 'destruição' ao citar governo Bolsonaro "Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação do acesso a armas e munições, que tanta insegurança e tanto mal causaram às famílias brasileiras. O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança. O Brasil precisa de livro, de educação e de cultura, para que possa ser um país mais justo", declarou Lula.

Posse de Lula

Lula é empossado 39º Presidente da República, em cerimônia realizada neste domingo (1º/1) (foto: Reprodução/TV Brasil) Eleito com mais de 60 milhões de votos no segundo turno, Lula foi empossado como o 39º Presidente da República. Após 12 anos, o petista, aos 77 anos, retorna ao Palácio do Planalto para seu terceiro mandato não consecutivo.





Lula assume o posto máximo do país trazendo novamente o PT à frente do Executivo Federal. Ele vai suceder Jair Bolsonaro, eleito em 2018 com o discurso de homem simples, antipetista e anticorrupção.