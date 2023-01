Lula critica Bolsonaro por 'genocídio' na COVID: 'Não deve ficar impune'

Antes de chegar ao Congresso, Lula (esq.) desfilou em carro aberto pelas ruas de Brasília (foto: CARL DE SOUZA / AFP)









O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condenou, neste domingo (1°/1), a postura do governo de Jair Bolsonaro (PL) diante da pandemia de COVID-19. Ao tomar posse como chefe do poder Executivo durante solenidade no Congresso Nacional, em Brasília (DF), Lula afirmou que a gestão que começa hoje vai apurar as responsabilidades a respeito das quase 700 mil mortes em virtude da infecção."O período que se encerra foi marcado por uma das maiores tragédias da história: a pandemia de COVID-19. Em nenhum outro país a quantidade de vítimas fatais foi tão alta proporcionalmente à população quanto no Brasil, um dos países mais preparados para enfrentar emergências sanitárias, graças à competência do SUS e da competência de vacinação do nosso povo", iniciou.Depois do preâmbulo, Lula fez críticas à gestão passada. "Esse paradoxo só se explica pela atitude criminosa de um governo negacionista, obscurantista e insensível à vida. As responsabilidades por esse genocídio hão de ser apuradas e não devem ficar impunes", completou, prestando solidariedade aos parentes dos brasileiros que morreram em decorrência do coronavírus.Depois da solenidade no Congresso, o presidente e o vice seguem para o Palácio do Planalto. Lá, serão apresentados oficialmente ao povo. O local sediará, também, a simbólica entrega da faixa presidencial.