Lula em discurso de posse: 'Assumo o compromisso de reconstruir o país'

Lula é empossado como o 39º Presidente da República (foto: Reprodução/YouTube)







o petista voltou a ressaltar seu compromisso de "governar para todos", assim como disse em seu discurso de vitória, em 30 de outubro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), empossado na tarde deste domingo (1º/1), reforçou o compromisso de "reconstruir o país". Em seu discurso de posse, o petista voltou a ressaltar seu compromisso de "governar para todos", assim como disse em seu discurso de vitória, em 30 de outubro.













Leia também: Lula homenageia Piauí ao assinar termo de posse; entenda "Esvaziaram os recursos da saúde. Desmontaram a educação, a cultura, ciência e tecnologia. Destruíram a proteção ao meio ambiente. Não deixaram recursos para a merenda escolar, a vacinação, a segurança pública, a proteção das florestas e a assistência social. (...) É sobre estas terríveis ruínas que assumo o compromisso de, junto com o povo brasileiro, reconstruir o país e fazer novamente um Brasil de todos e para todos", disse Lula em seu discursso de posse.





O petista garantiu que vai enviar os relatórios das equipes de transição de governo a todos os políticos do país, para que eles entendam a situação atual do Brasil.





Posse de Lula





Lula foi eleito em meio a eleição mais polarizada da história da redemocratização brasileira até o momento. Em meio a uma onda de fake news e ataques aos governos de esquerda, Lula teve forte apoio da Frente Ampla para se eleger.

Prometeu governo de um único mandato e de restaurar a democracia do país, com o lema 'união e construção'.





Após 12 anos, o petista, aos 77 anos, retorna ao Palácio do Planalto para o seu terceiro mandato não consecutivo, como 39º Presidente da República.





Lula assume o posto máximo do país trazendo novamente o PT à frente do Executivo Federal. Ele vai suceder Jair Bolsonaro, eleito em 2018 com o discurso de homem simples, antipetista e anticorrupção.