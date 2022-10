Macron telefona para Lula: 'Estava muito ansioso por este momento'

O presidente da França, Emmanuel Macron, publicou um vídeo nesta segunda-feira (31/10) com a conversa que teve, por telefone, com o presidente eleito do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Devo dizer que estava muito ansioso por este momento, para recuperarmos uma parceria estratégica à altura de nossa história e dos desafios que estão diante de nós", declarou.

O petista disse ao presidente francês que o povo brasileiro "está vivendo um dia muito feliz, porque conseguiu resgatar a democracia".

Conectando-se com o Brasil.

Connexion avec le Brésil. pic.twitter.com/cpYEf7dvGE %u2014 Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 31, 2022

Macron parabeniza Lula

Macron já tinha se manifestado sobre o resultado do segundo turno das eleições no Brasil. Em mensagem publicada em rede social, afirmou a necessidade de "renovar o vínculo de amizade" entre os dois países, com a chegada de "um novo capítulo da história do Brasil".

