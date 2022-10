Macron parabeniza Lula e quer "renovar o vínculo de amizade" com Brasil

Macron parabeniza vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e promete recuperar cooperação entre países (foto: CHRISTOPHE ENA/AFP)

O presidente da França, Emmanuel Macron, se manifestou sobre o resultado do segundo turno das eleições no Brasil, finalizado na noite deste domingo (30/10), com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . Em mensagem publicada em rede social, afirma a necessidade de "renovar o vínculo de amizade" entre os dois países, com a chegada de "um novo capítulo da história do Brasil".

Parabéns, caro @Lulaoficial, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países. %u2014 Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 30, 2022





Durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), canditado que saiu derrotado no 2° turno, as relações internacionais com Macron foram tensionadas. Em 2019, Bolsonaro fez piada nas redes sociais, que envolvia Brigitte, esposa do presidente Francês.





Com as boas-vindas, a relação entre Brasil e França podem mudar de tom.