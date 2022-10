Michelle diz que não foi Jair Bolsonaro quem deu unfollow em seu Instagram

Nas redes sociais, circularam rumores de que ontem, domingo (30/10), depois da derrota de Bolsonaro em segundo turno para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Michelle e Carlos teriam entrado em uma briga (foto: AFP/REPRODUÇÃO)





Nas redes sociais, circularam rumores de que, nesse domingo (30/10), depois da derrota de Bolsonaro em segundo turno para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Michelle e Carlos teriam entrado em uma briga.





“Esclarecendo a matéria de hoje sobre meu marido ter deixado de me seguir em seu Instagram, conforme o Jair explicou em várias ‘lives’, quem administra essa rede não é ele”, disse a primeira-dama nas redes sociais.





Nada 'recatadas': Michelle e Janja protagonizam campanhas eleitorais Segundo Michelle, ela e Bolsonaro seguem “firmes, unidos, crendo em Deus e crendo o melhor para o Brasil”.

“Estaremos na alegria e na tristeza. Que Deus abençoe nossa amada nação”, concluiu.

No domingo (30/10), o presidente foi derrotado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em seguida, a conta dele no Instagram deu unfollow na do perfil da esposa.

Em pronunciamento, a primeira-dama, Michelle, afirmou que não foi Jair Bolsonaro quem deu unfollow no perfil dela no Instagram.Michelle ressaltou que o vereador Carlos Bolsonaro (PL), filho "02" do presidente, é o responsável por administrar as redes sociais do pai.