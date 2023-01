Posse de Lula: Kalil deseja que 'Deus abençoe' o mandato do presidente

O ex-prefeito de BH, Alexandre Kalil e o presidente Lula em evento de campanha do Vale do Aço

O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), usou suas redes sociais, neste domingo (1°/1), para desejar sorte a Lula (PT) em seu terceiro mandato na Presidência da República. Kalil ressaltou ainda que os próximos quatro anos serão de reconstrução do país.

“Presidente, @LulaOficial, Deus abençoe seu mandato nesses 4 anos de reconstrução”, escreveu.

"Esvaziaram os recursos da saúde. Desmontaram a educação, a cultura, ciência e tecnologia. Destruíram a proteção ao meio ambiente. Não deixaram recursos para a merenda escolar, a vacinação, a segurança pública, a proteção das florestas e a assistência social. (...) É sobre estas terríveis ruínas que assumo o compromisso de, junto com o povo brasileiro, reconstruir o país e fazer novamente um Brasil de todos e para todos", disse o presidente.

Na disputa pelo governo de Minas Gerais, nas eleições de 2022, Kalil contou com o apoio de Lula , que esteve na capital em eventos de campanha. Porém, mesmo com a presença de Lula no palanque do ex-prefeito de BH, o governador Romeu Zema (Novo) foi reeleito em 1º turno