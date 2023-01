Alckmin vira meme por participação na posse: 'O homem mais feliz do Brasil'

Ao assinar o termo de posse no Congresso Nacional, Alckmin foi comparado a um cachorrinho, que é meme da internet (foto: Reprodução/ Twitter)

A participação do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) durante a cerimônia de posse dele e de Lula (PT) virou assunto nas redes sociais. Ele, que frequentemente estava sorrindo, foi chamado de “o homem mais feliz do Brasil” e teve a trajetória política relembrada.

Alckmin foi quatro vezes governador de São Paulo e disputou a presidência por duas vezes, em 2006 e 2018, pelo PDSB, partido que ajudou a fundar. Na primeira vez, o ex-tucano disputou o segundo turno com o seu atual parceiro de chapa, Lula, e foi derrotado. Nas penúltimas eleições, Alckmin amargou o quarto lugar e ficou de fora da disputa que elegeu Jair Bolsonaro.

Em 2019, ele voltou às salas de aula, lecionando na faculdade Uninove sobre gestão na área da saúde. Além disso, Alckmin foi parar na TV. Chamado de ‘doutor Geraldo’, ele estreou como comentarista do programa ‘Todo Seu’, apresentado por Ronnie Von, na TV Gazeta, em abril daquele ano.

Na época, Alckmin chegou a viralizar, após aparecer com o semblante desanimado enquanto dava dicas de saúde e bem-estar. Essa época foi lembrada pelos internautas, que destacaram como ele passou de um médico abatido para um vice-presidente que exala felicidade.

Veja algumas reações:

Não é só o Alckmin

Após subirem a rampa do Palácio do Planalto, Alckmin fez cochichou para Lula antes de o presidente começar o seu discurso. Nas imagens, presidente e vice conversam ao pé do ouvido. Então, o também ministro da Indústria e Comércio aparenta estar emocionado pela recepção da multidão. “O povo está feliz”, diz.

Apesar de a frase não ser audível, é possível entendê-la por leitura labial. Assista ao momento:

[VIDEO8]