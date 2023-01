Bolsonaristas invadem perfis do Exército nas redes: 'Forças desarmadas'

Para bolsonaristas, Lula ignorou a participação das Forças Armadas durante a posse (foto: Reprodução / Instagram/ Roque de Sá/Agência Senado)

“Decepção nacional”. É assim que bolsonaristas têm se dirigido ao Exército nas redes sociais oficiais da corporação. Eles se dizem decepcionados pelos militares não terem impedido a posse de Lula (PT).

Para os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), o Exército deveria ter feito uma intervenção militar. Para isso, eles fizeram acampamentos em frente a quartéis generais em diversas partes do país, inclusive em Belo Horizonte, que segue com os protestos.

“Exemplo de exército foi o de 1964! Eles tinham honra e amor à pátria”, comentou um perfil, se referindo ao Golpe Militar daquele ano e que levou o Brasil a viver uma ditadura até 1985. “Vão ficar sem fazer nada até quando? Quando vocês vão ter significado neste país?”, perguntou outro bolsonarista.

Além de terem se decepcionado com a não intervenção no governo, bolsonaristas criticam a participação da corporação militar durante a cerimônia de posse de Lula. Eles debocham, dizendo que o presidente ignorou a reverência da corporação, sendo, segundo os comentários, um sinal de que o petista vai desmontar as Forças Armadas.

“Me matei de rir ontem! Nem um ‘oi’ receberam. Todos na postura”, comentou o perfil da escritora Carol Dias. Nos deboches, também aparecem pessoas dizendo que o Exército não serve para nada. “Só serve para capinar e coloquem pantufas”, disse um. “Só serve para pintar rodapé, fazer ponte e solicitar documentos”, criticou outro.

Bolsonaristas também pedem que haja uma debandada do perfil. Ou seja, que o Exército perca seguidores nas redes sociais. Veja alguns comentários a seguir:

