Lula beija Janja, que comenta: 'Meu boy é demais'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu um beijo na primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, durante o Festival do Futuro, evento que celebrou a posse neste domingo, 1º de janeiro de 2023, em Brasília. Segundo o petista, a manifestação de carinho à esposa foi uma forma de agradecimento às mulheres.Após ser beijada por Lula, Janja afirmou. "Esse meu boy é demais!". Em seguida, o público ovacionou o presidente da República. "Lula guerreiro! Do povo brasileiro!".Lula perguntou se o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) gostaria de beijar sua esposa, Maria Lúcia Alckmin, conhecida como Lu. Um pouco mais contido, o casal deu um selinho.Em seu discurso, o presidente recém-empossado agradeceu os mais de 60 milhões de votos recebidos e afirmou estar em dívida com as pessoas que foram xingadas, ofendidas e amaldiçoadas "só por usar uma camisa vermelha".Ele também atribuiu a decisão de voltar a ser candidato à presidência pela vontade de cuidar das pessoas e para provar que é possível viver bem no Brasil.Organizado por Janja para comemorar o início do governo Lula, o Festival do Futuro reuniu artistas como BaianaSystem, Gaby Amarantos, Duda Beat, Pablo Vittar, entre outros.