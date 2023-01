Elisa Lucinda para Regina Duarte: 'Deixe de ser antidemocrática'

A atriz e ex-secretária da Cultura do governo de Jair Bolsonaro (PL) Regina Duarte publicou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (2/1), que a faixa usada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a posse nesse domingo (1º/1), era falsa e que a entrega foi feita pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes.Em resposta ao comentário difundido pela apoiadora do ex-presidente, a também atriz Elisa Lucinda pediu que ela respeite o atual presidente e deixe de ser antidemocrática.

"Até a faixa é uma fraude! Alexandre de Moraes entrega faixa fake para o ladrão posar de presidente!", escreveu Regina na legenda de uma foto que mostra a diferença da faixa usada nas últimas duas posses.



Lucinda, por sua vez, afirmou: "A classe (artística) está chocada com você, Regina". E a aconselhou a aceitar o resultado das eleições ou desistir de "pronunciar a palavra democracia".

Faixa

A faixa usada por Lula na posse foi do mesmo modelo utilizado por ele antes de deixar o poder, em 2010. Ao longo dos anos, a faixa presidencial passou por variadas alterações.O modelo usado no domingo conta com o brasão bordado com fio de ouro, enquanto a da posse do ex-presidente Bolsonaro continha cores mais vivas.