Bolsonaro ignora posse de Lula e mantém 'presidente do Brasil' nas redes

Na chamada 'bio' das redes sociais de Bolsonaro, ainda consta, também, que ele é 'candidato à reeleição' (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ignorou a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aconteceu no domingo (01/01) em Brasília, e mantém em sua biografia das redes sociais o cargo de “presidente do Brasil”. Na chamada “bio” de Bolsonaro, ainda consta, também, que ele é “candidato à reeleição”.