Moro cobra discurso anti corrupção a Lula: 'Ouviram falar em combater?'

"Não quero atrapalhar a festa, mas, em algum momento, vocês ouviram Lula falar em combater a corrupção nos seus discursos de ontem?", escreveu Moro em seu Twitter.

A relação do petista e do ex-juiz federal não é das melhores há um tempo. Moro, um dos nomes mais conhecidos da Operação Lava Jato, foi o responsável por ter condenado Lula por corrupção.

Após 580 dias detido, Lula deixou a prisão quando o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o cumprimento da pena deve ser iniciado após o esgotamento de todos os recursos, opondo-se à prisão após condenação em 2ª instância.

Na época, Lula ainda tinha recursos pendentes de análise nas instâncias superiores.

Posteriormente, a Corte anulou as condenações de Lula por considerar que o ex-Juiz Federal Sergio Moro atuou parcialmente no julgamento do petista . O STF ainda entendeu que a tramitação do processo ocorreu em jurisdição incompetente para o julgamento do caso.