Haddad é o primeiro ministro do governo Lula a tomar posse

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tomou posse e assumiu oficialmente a pasta na manhã desta segunda-feira (2/1) (foto: Ed Alves/CB/DA Press) O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tomou posse e assumiu oficialmente a pasta na manhã desta segunda-feira (2/1). A cerimônia de transmissão de cargo aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Em seu discurso, ele firmou o compromisso de enviar, ainda no primeiro semestre, ao Congresso Nacional, a proposta de uma nova âncora fiscal, que organize as contas públicas.









Em meio às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o fim do teto de gastos, um dos grandes desafios de Haddad e sua parceira na equipe econômica, Simone Tebet, futura ministra do Planejamento e Orçamento, é garantir sustentabilidade fiscal diante do aumento de gastos. "Não estamos aqui para aventuras. Estamos aqui para assegurar que o país volte a crescer para suprir as necessidades da população em saúde, educação, no âmbito social e, ao mesmo tempo, para garantir equilíbrio e sustentabilidade fiscal", afirmou.





Combate à inflação

Na ocasião, o ministro fez críticas ao rombo de cerca de R$ 300 bilhões, deixado pelo governo antecessor, apontado pela equipe de transição.

"Não aceitaremos um resultado primário que não seja melhor do que os absurdos R$ 220 bilhões de deficit previstos no Orçamento para 2023", disse Haddad, que afirmou ainda que, além de trabalhar com ênfase na recuperação das contas públicas, é preciso combater a inflação.

"É preciso fazer o Brasil voltar a crescer com sustentabilidade e responsabilidade. Mas, principalmente, com prioridade social. Com geração de empregos, oportunidade, renda, salários dignos, comida na mesa e preços mais justos", acrescentou.





O petista afirmou ainda que o diálogo é a maior ferramenta da política, e o melhor caminho para encontrar o denominador comum dos anseios da população brasileira e do mercado.

"Não existe política fiscal ou monetária isoladamente. O que existe é política econômica, que precisa estar harmonizada ou o Brasil não se recuperará da tragédia do governo Bolsonaro. Essa harmonização acontecerá em nossa gestão frente ao Ministério da Fazenda. Podem ter a mais absoluta certeza."





Carreira

Haddad, que já foi prefeito de São Paulo, ocupou o cargo de ministro da Educação de 2005 até 2012, durante os governos de Lula e Dilma Rousseff (PT). Graduado em direito, mestre em economia e doutor em filosofia, ele é também professor de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP).

Leia: Fernando Haddad será pela segunda vez ministro do governo Lula

Derrotado pelo candidato Jair Bolsonaro (PSL na época) durante o pleito de 2018, Haddad já foi também analista de investimento e consultor econômico da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e Subsecretário de Finanças da prefeitura de São Paulo.





Haddad foi o primeiro ministro a tomar posse. Logo depois dele, às 10h30 de hoje, será a vez do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Flávio Dino, da Justiça e Segurança, será empossado às 14h30 também desta segunda-feira.