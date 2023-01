Marina Silva é ofendida em restaurante em Brasília e defendida por clientes

Marina Silva recebeu o apoio de clientes após ser ofendida em restaurante em Brasília (foto: Reprodução/Twitter tatuturema)



A ministra Marina Silva acaba de ser xingada por uma bolsonarista no restaurante Greens em Brasília



A bolsonarista foi conduzida para fora do restaurante por funcionários, enquanto Marina foi muito aplaudida por todos pic.twitter.com/XovlmjTz2o %u2014 tatuturema (@tatuturema) January 2, 2023 Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva foi ofendida na tarde desta segunda-feira (2/1) após chegar a um restaurante em Brasília para almoçar. Nas imagens que circulam via redes sociais, ela ganhou a defesa da maioria de outros clientes no local, enquanto a pessoa que a ofendeu foi retirada do estabelecimento sob aplausos.









Ao perceber as ofensas que recebia de uma mulher, a ministra acenou e fez um coração com as mãos. Na sequência, os funcionários do restaurante retiraram a pessoa que ofendia a ministra.





Marina Silva tomará posse como ministra na quarta-feira (4/1). Ela chegou a ser eleita deputada federal por São Paulo nas eleições de 2022, mas foi convidada pelo presidente Lula (PT), empossado nesse domingo (1/1), para chefiar o Meio Ambiente.