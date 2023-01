PL só vai pagar salário a Bolsonaro se ele voltar dos EUA

Salário prometido a Bolsonaro é de R$ 39 mil (foto: Sergio Lima/AFP) O Partido Liberal, sigla de Jair Bolsonaro, só vai pagar o salário prometido a ele quando o ex-presidente retornar dos Estados Unidos. Bolsonaro viajou para a Flórida no dia 30 de dezembro, dois dias antes do fim do seu mandato e, até o momento, não tem previsão para voltar.









De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, a decisão foi tomada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Segundo a reportagem, Valdemar foi cobrado por outros membros da legenda um posicionamento sobre a situação.

O valor prometido a Bolsonaro foi de R$ 39,2 mil por mês.

Leia: Bolsonaro ignora posse de Lula e anuncia redução na tarifa de energia





Para garantir o pagamento a Bolsonaro, o partido também depende de uma autorização do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.