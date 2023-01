Petista vindo de Araxá para posse de Lula está desaparecido no DF

Após o ônibus com 46 pessoas vindas da cidade mineira estacionar ao lado da Torre de TV, Heleno seguiu rumo ao evento junto de outros sete amigos. Ao chegar no gramado da Esplanada, Heleno se perdeu do grupo (foto: Arquivo pessoal) Participante de uma das caravanas que vieram de Araxá-MG para a posse do presidente Lula (PT), o escritor Heleno Alves Resende, de 63 anos, desapareceu por volta das 11h desse domingo (1º/1) durante o Festival do Futuro, na Esplanada dos Ministérios.

Fernando relata que ligou para diversas unidades de pronto atendimento (UPAs), Instituto de Medicina Legal (IML) e hospitais públicos do DF, mas ninguém informou sobre atendimento ao mineiro. "Tentei ligar pelo WhatsApp, na chamada normal e dava na caixa de mensagens toda hora. No WhatsApp, só discava", diz

O amigo de Heleno também entrou em contato com uma pessoa responsável pela produção do Festival do Futuro, mas a equipe do evento não foi procurada sobre o paradeiro do petista. Heleno tem uma filha de oito anos, uma irmã e ex-mulher, todos informados do ocorrido.





Um boletim de ocorrência por desaparecimento foi registrado às 14h45 desta segunda-feira (2/1) na 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), que investiga o caso. Para informar sobre o paradeiro de Heleno Alves Resende, o telefone celular para contato é este: (34) 9862-5306.