Valdemar diz que Bolsonaro 'tem crédito' e refuta 'decepção' de apoiadores

Presidente do PL, Costa Neto (foto) defendeu o aliado Bolsonaro em vídeo divulgado nesta terça (3) (foto: EVARISTO SA / AFP)

O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, disse, nesta terça-feira (3/1), que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, seu correligionário, "tem crédito" após os quatro anos à frente do governo federal. Em vídeo divulgado pela equipe da sigla liberal, o dirigente desestimulou a presença de sentimentos como "frustração" e "mágoa" na base de apoiadores de Bolsonaro.





"Se existe alguém que, por algum motivo, teve alguma decepção, frustração ou mágoa, quero dizer a vocês: gente, Jair Messias Bolsonaro tem crédito, tem o nosso apoio e um significado incrível para o nosso país - e vai continuar tendo", afirmou.Desde a proclamação da vitória do agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em outubro, militantes bolsonaristas passaram a, sem provas, questionar o resultado das urnas. Parte deles permanece acampada em frente a batalhões do exército pedindo intervenção militar . Na sexta-feira (30), antes de rumar a Miami, nos Estados Unidos, Bolsonaro contou não ter se envolvido nos atos para não "tumultuar" a situação

Hoje, Valdemar apontou a existência de um legado político construído por Bolsonaro. "Muitos brasileiros e brasileiras, crianças, jovens e adolescentes, pessoas de todas as idades, sentiram orgulho da bandeira nacional. Orgulho de nossas cores, do nosso país. Isso a gente deve a Jair Bolsonaro", falou.



"Quero agradecer a todos que fizeram vigília. Todas as famílias que nos apoiaram. E dizer que cada minuto, cada segundo e todo o empenho e esforço de vocês foram exemplo para o mundo inteiro. Nos serviu de combustível e deu energia para continuar lutando por um Brasil melhor", emendou.

