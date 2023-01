Valdemar lista 'erros' de Lula e diz que PL fará 'oposição certeira'

Valdemar (foto) reafirmou apoio do PL a Bolsonaro (foto: EVARISTO SA / AFP)

O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, divulgou, nesta terça-feira (3/1), vídeo em que enumera "erros" presentes no discurso de posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República. Na gravação, o dirigente do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que a legenda fará "vigília" sobre todos os atos da nova gestão federal.Entre as críticas de Valdemar, está o fato de Lula ter mencionado as 33 milhões de pessoas que, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede Penssan), passam fome no país "Ele (Lula) só se esqueceu de dizer que esse número se refere a 2021, auge da pandemia. Esqueceu de dizer que, no fim de 2022, com o governo Bolsonaro fazendo o maior projeto social da história do país, esse número de 33 milhões caiu para menos de 10 milhões, conforme dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)", afirmou.

O PL elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados e terá 99 dos 513 assentos. A federação formada por PT, PCdoB e PV, conseguiu 80. No Senado, os liberais elegeram oito senadores no pleito do ano passado e também caminham para ter a maior representação.



"Nossa vigília estará presente em todos os atos deste governo que se inicia. Nossa bancada no Congresso Nacional fará uma oposição certeira, construtiva, verdadeira e responsável, sempre com a certeza de que, para cuidar do povo brasileiro, tem de ter coerência entre o que se diz e o que se faz", prometeu Valdemar.

A ideia do PL é que Bolsonaro seja uma espécie de líder informal da oposição a Lula. Neste momento, porém, o ex-presidente passa dias em Miami, nos Estados Unidos.



Ao continuar o discurso a respeito dos "erros" de Lula, Valdemar Costa Neto falou sobre dados relacionados à criação de empregos e ao incentivo à produção rural.



"Lula esqueceu de dizer que foi o governo Bolsonaro que entregou o maior número de títulos de posse da história do país. Lula falou em reconstruir o Brasil, mas não disse o que o mundo inteiro aplaudiu: a capacidade de reconstrução do Brasil demonstrada pelo governo Bolsonaro, atingindo, pela primeira vez na história, uma inflação menor do que da Alemanha, dos Estados Unidos e da Inglaterra".