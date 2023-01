Posse de Lula: leia a íntegra do discurso do presidente no Planalto

Com a faixa presidencial, Lula fez discurso a uma multidão de apoiadores no entorno do Planalto (foto: EVARISTO SA / AFP)





Íntegra do discurso de Lula no Parlatório do Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pregou a união nacional no discurso que fez neste domingo (1°/1), no Parlatório do Palácio do Planalto, em Brasília (DF). Na primeira fala à população após a posse, o chefe do poder Executivo relembrou o "legado" de seus dois governos anteriores, mas refutou a possibilidade de "saudosismo"."Juntos, somos fortes. Divididos, seremos sempre o país do futuro que nunca chega e que vive em dívida permanente com o seu povo", disse.Antes de falar à multidão que o esperava na sede do governo, Lula subiu a rampa do Planalto com uma comitiva de homens e mulheres, escolhidos para representar o povo brasileiro . De mãos em mãos, eles puderam tocar na faixa presidencial, que chegou ao pescoço do presidente por meio de Aline Souza, mulher negra de 33 anos e catadora de materiais recicláveis."Reassumo o compromisso de cuidar de todos os brasileiros e brasileiras, sobretudo daqueles que mais necessitam. De acabar outra vez com a fome neste país. De tirar o pobre da fila do osso para colocá-lo novamente no Orçamento", prometeu Lula."Temos um imenso legado, ainda vivo na memória de cada brasileiro e cada brasileira, beneficiário ou não das políticas públicas que fizeram uma revolução neste país. Mas não nos interessa viver do passado. Por isso, longe de qualquer saudosismo, nosso legado será sempre o espelho do futuro que vamos construir para este país", emendou.