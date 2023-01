Ex-ministro, Nilmário Miranda vai assessorar pasta de Direitos Humanos

Nilmário Miranda (foto) será um dos representantes de Minas Gerais no governo Lula (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

'Vocês existem e são valiosos'

O ex-deputado federal mineiro Nilmário Miranda, do PT, vai atuar no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sílvio Almeida, o titular da pasta, tomou posse nesta terça-feira (3/1) e nomeou Nilmário para ser Assessor Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade.O petista foi Secretário Especial de Direitos Humanos na primeira passagem de Lula pelo Palácio do Planalto. À época, o cargo tinha status de ministro. No novo posto, Nilmário deve atuar em temas ligados à memória das vítimas da ditadura militar que vigorou no país entre 1964 e 1985.Um dos livros do ex-deputado, feito em parceria com Carlos Tibúrcio, trata justamente do tema. A obra, batizada "Dos filhos deste solo: mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura militar: a responsabilidade do Estado", foi lançada em 2008.Durante os trabalhos do gabinete de transição entre as gestões de Jair Bolsonaro (PL) e Lula, Nilmário fez parte do grupo de trabalho sobre Direitos Humanos. As sugestões apontadas pelo comitê devem nortear os trabalhos da pasta de Sílvio Almeida.Em 2020, Nilmário foi candidato à Prefeitura de Belo Horizonte em chapa puro-sangue montada pelo PT, mas terminou na sexta posição. Em 2002 e 2006, disputou o governo mineiro - em ambas as disputas, perdeu para Aécio Neves (PSDB).No domingo (1°), dia da posse de Lula, Almeida já havia assinado o termo de transmissão de cargo. Hoje, foi formalmente alçado ao posto. Sob o lema "vocês existem e são valiosos para nós", o ministro ministro citou uma série de grupos que devem ser foco de atenção na sua gestão: trabalhadores, mulheres, pretos e pretas, povos indígenas, pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, intersexo, não binárias, em situação de rua, deficientes, idosas, anistiados, vitimas de violência, da fome e da falta de moradia e empregadas domésticas.O palaciano prometeu apoio aos agentes que atuam na preservação dos direitos sociais."(Vamos) reconstruir o programa de proteção a defensores dos direitos humanos e, além do programa em si, apresentaremos também um Plano Nacional de Proteção de Defensores dos Direitos Humanos. Daremos atenção especial à situação dos defensores ambientalistas, que segundo os números que temos, são os que mais morrem pelas mãos de criminosos", afirmou.

Mineiros começam a ocupar a Esplanada

Embora tenha apenas um representante nas chefias ministeriais - Alexandre Silveira (PSD), nas Minas e Energia -, o estado começa a ser contemplado com nomeações em postos de segundo escalão do governo Lula.



Além de Nilmário Miranda, há o caso de Helvécio Magalhães, ex-secretário de Estado de Planejamento e Gestão. Médico, ele vai ser o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde.



No Desenvolvimento Social, um dos postos ficou com o deputado estadual André Quintão (PT), escolhido para liderar a Secretaria Nacional de Assistência Social. (Com informações da Folhapress)