Valdemar Costa Neto: 'Bolsonaro não vai deixar vocês na mão'

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou a bolsonaristas que o presidente Jair Bolsonaro (PL) não vai deixar os seus eleitores "na mão". A declaração foi feita aos apoiadores após um jantar com membros da sigla, em Brasília, na noite dessa terça-feira (29/11). Bolsonaro esteve presente no encontro.









Valdemar respondeu ao cidadão dizendo que Bolsonaro "vai dar uma resposta" aos bolsonaristas. "Bolsonaro é homem, pode ter certeza que ele não vai deixar vocês na mão", declarou o presidente do PL.





Em conversa com a imprensa, o presidente da sigla disse que Bolsonaro está "animado" e que vai voltar a falar com seus apoiadores. Desde a derrota no segundo turno, o presidente que era bastante ativo nas redes sociais não tem mais postado com tanta frequência.





"Ele está bem, está animado, se levantou, passou o baque. Porque nós não esperávamos que acontecesse esse resultado. Ele agora se recuperou e vamos ver como ele vai se comportar. Ele vai querer atender, vai querer falar com esse pessoal que está na rua, pessoal que ele adora e que adora o Bolsonaro", Valdemar Costa Neto.