Omar Aziz: 'Lula não é um ET que veio governar o Brasil'

Senador Omar Aziz (PSD-AM) participou de uma reunião com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: Reprodução/GloboNews)

O senador Omar Aziz (PSD-AM) afirmou, nesta terça-feira (29/11), que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sabe os problemas do povo brasileiro e está buscando aprovar temas que são vistos como prioritários pela futura gestão.Em entrevista à "Globo News", Aziz recordou uma frase, que ele atribuiu ao ex-governador da Bahia Jaques Wagner (PT). "O Lula não é um ET que veio governar o Brasil, ele já foi presidente, conhece o Brasil todo. Sabe das necessidades, sabe o que é passar fome, sabe o que é ficar desempregado".No final da tarde e início da noite desta terça-feira, o amazonense se reuniu com Lula para tratar do papel do seu partido no futuro governo. Afirmou que ainda não foi definido a função do PSD, mas que irá se reunir com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, para definir.

Não foi tratado o tema da PEC da Transição, ministérios ou nome para as pastas na reunião, segundo Omar Aziz, mas Lula teria afirmado que, caso os recursos sejam aprovados, muita coisa poderá ser feita pelo governo.

Além do senador amazonense, estiveram na reunião os senadores Alexandre Silveira (PSD-MG), Otto Alencar (PSD-BA), Carlos Fávaro (PSD-PR), Sérgio Petecão(PSD-AC), Irajá (PSD-TO); e deputados federais, como Antonio Brito (PSD-BA), Sidney Leite (PSD-AM), Pedro Paulo (PSD-RJ), entre outros.

