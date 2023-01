Bolsonaro volta a divulgar medidas de governo e ignorar posse de Lula

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continua divulgando medidas e ações do seu governo (2019-2022) e ignorando a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na manhã desta quarta-feira (4/1), Bolsonaro usou as redes sociais para destacar a sanção a um Projeto de Lei que regulamente a telemedicina em todo o país.

Fora do Brasil desde a última sexta-feira (30/12), Bolsonaro compartilhou com seus seguidores os benefícios da lei, sancionada em dezembro de 2022, e convidou a se inscreverem no seu canal do Telegram, espaço que ele usa para compartilhar diariamente feitos do seu governo.