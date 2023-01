Tebet diz que deixará 'divergências' com Lula 'para depois'

Simone Tebet (MDB-MS) é a nova ministra do Planejamento e Orçamento do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A senadora tomou posse da pasta nesta quinta-feira (5/1) e, durante o discurso, ressaltou as divergências que existem entre ela e o petista na área econômica, mas que as deixará “para depois”.





“Eu abri minha boca para agradecer (o convite) e dizer ao presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele: ‘Presidente, nesta pauta nós temos divergências econômicas’. Ele simplesmente me ignorou e disse: ‘É isso que eu quero como presidente democrata, e um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para somar, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos’”, contou.















“Comungo com sua visão de que há necessidade de cuidar dos gastos públicos com racionalidade e da aprovação urgente da reforma tributária. Somente assim teremos o crescimento necessário para garantir emprego e renda para a população”, disse Tebet.

Em seu discurso, Simone agradeceu ao presidente Lula por tê-la escolhido para ser ministra de uma das “pastas mais importantes e relevantes do governo”.

Simone Tebet é a nova ministra do Planejamento do governo Lula (foto: Reprodução/TV Brasil)



“Gratidão a Deus e ao presidente Lula, pela confiança absoluta de entregar a mim uma das pastas mais importantes, relevantes do governo, do seu governo, do nosso governo, governo do PT e da frente ampla democrática. O Ministério do Planejamento trata do futuro, mas também do presente", agradeceu.