Lula e Janja não encontraram cama no quarto presidencial no Alvorada

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Janja, visitaram o Palácio da Alvorada, no início de janeiro, para conferir a situação da residência oficial antes de se mudarem para lá.Na ocasião, o casal se deparou com um fato, no mínimo, inusitado. No quarto presidencial não havia cama. A informação é da coluna de Lauro Jardim, de

No aposento também não havia nenhum outro móvel além da cama, apenas um cofre para guardar armas de fogo, um cilindro de oxigênio e algumas poltronas.









(foto: Agência O Globo/reprodução )

Ainda segundo a coluna, já há tratativas com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para que os móveis dos palácios do Planalto e da Alvorada, que ainda não estão classificados como patrimônio histórico, sejam tombados. De acordo com a coluna, os móveis são tratados como "extraviados" até que a curadoria dos palácios presidenciais localize o paradeiro deles.

(foto: Agência O Globo/reprodução )